الدكروري يتفقد المشروع التجريبي لمعالجة وتدوير المخلفات بقلابشو في الدقهلية

تفقد اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، المشروع التجريبي لمعالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء بقلابشو، من حيث سير الأعمال والمعدات التي تم توفيرها بالموقع لتنفيذ أعمال المعالجة والتدوير، إذ تم تركيب خط المعالجة والتدوير، والبدء في تنفيذ الأعمال.

ويُعد المشروع التجريبي لمعالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء، خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد، والحد من التلوث؛ بما يدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويعزز الحفاظ على البيئة.

ويتم تنفيذ المشروع في إطار توجهات القيادة السياسية نحو الاستدامة البيئية.

وَمَرَّ اللواء عماد الدكروري، ميدانيا، على مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، والتي يتم تنفيذها بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من وزارة التنمية المحلية، حيث تابع مشروع إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو، مركز بلقاس، والذي يتم تنفيذه عن طريق الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو)، ومشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات بقلابشو، والذي يتم إنشاؤه عن طريق الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع.