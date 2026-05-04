شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا

وصلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى مطار القاهرة اليوم، وسط استقبال مميز من جمهورها وعدد من محبيها، وذلك استعدادا لإحياء حفلها الغنائي المرتقب غدا، والذي يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وكان في استقبالها داخل المطار مدير أعمالها تامر عبد المنعم، الذي حرص على التواجد لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالحفل، ومرافقتها منذ لحظة وصولها.

ومن المتوقع أن تقدم هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، إلى جانب عدد من المفاجآت التي تحضرها خصيصا لهذه الليلة.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة.

أغنية “إحنا الشلة” هي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على 4 مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.

أغاني هيفاء وهبي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.