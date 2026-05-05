لن يفرط في نجومه.. تصريحات مثيرة من فرج عامر حول مستقبل نجوم الأهلي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي لن يستغني عن عدد من نجومه الأساسيين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم: أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، وإمام عاشور، وأشرف بن شرقي.

وقال فرج عامر، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن هؤلاء اللاعبين “لا يمكن تعويضهم” سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى أن أي حديث عن رحيلهم غير واقعي في ظل أهميتهم داخل الفريق.

وأضاف أن الأهلي يتمتع باستقرار فني قوي، وأن الحفاظ على هذه المجموعة من النجوم يمثل أولوية قصوى، مع ضرورة دعمها ببعض عناصر الانضباط والتجديد فقط، على حد وصفه.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن ما يطرحه هو “وجهة نظر شخصية وليست معلومات مؤكدة”، مشيرًا إلى ثقته في أن إدارة الأهلي لن تفرط في عناصرها الأساسية تحت أي ظرف.