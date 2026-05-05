مغربي وقبرصي على رادار الأهلي.. ومناقشات حول رعاية القميص والاستاد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي،خلال عن عدد من الملفات المهمة داخل النادي الأهلي، سواء على مستوى الجهاز الفني أو الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى ملف الرعاية والإعلانات.

وأوضح شوقي خلال برنامج “قهوة فايق”، أن هناك حالة من القناعة داخل النادي، لدى كل من ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، بضرورة التعاقد مع حسام البدري لتولي منصب المدير الفني للفريق في المرحلة المقبلة، في ظل رؤية تستهدف الاستقرار الفني.

وعلى صعيد تدعيم صفوف الفريق، أشار إلى أن هداف الدوري المغربي سفيان بنجديدة تم عرضه بقوة على إدارة الأهلي، كما يوجد اسم آخر مطروح وهو ريان مايي، المحترف في الدوري القبرصي، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط الهجوم.

وفي ملف الرعاية، لفت شوقي إلى أن إدارة الأهلي تناقش حالياً عرضين مقدمين للنادي، أحدهما يتعلق برعاية القميص، والآخر يرتبط بحقوق تسمية استاد الأهلي الجديد.

ويجري حاليا داخل القلعة الحمراء دراسة لفكرة توحيد الراعي في المرحلة المقبلة، بحيث يشمل رعاية الفريق الأول وحقوق اسم الاستاد، في خطوة تهدف إلى تعظيم العوائد التسويقية للنادي.