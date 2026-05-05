أحمد جلال: سيراميكا ممثل القطبين اليوم أمام بيراميدز

قال الناقد الرياضي أحمد جلال إن فريق سيراميكا كليوباترا أصبح في مباراة اليوم ممثلًا لجماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز.

وأوضح احمد جلال، في تصريحاته عبر البرنامج الإذاعي “الحريفة”، أن جماهير الأهلي والزمالك ستدعم سيراميكا في هذه المباراة، نظرًا لتأثير نتيجتها المباشر على سباق المنافسة، مشيرًا إلى أن الفوز على بيراميدز قد يُعيد ترتيب أوراق القمة ويمنح القطبين دفعة قوية في مشوار الدوري.

وأضاف احمد جلال أن مثل هذه المواجهات تحمل طابعًا خاصًا، حيث تتجاوز حسابات النقاط إلى صراع جماهيري واسع، مؤكدًا أن سيراميكا أمام فرصة لإثبات قوته والتأثير في شكل المنافسة على اللقب.