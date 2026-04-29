قبل القمة.. أحمد جلال يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال، أن الثلاثي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو سيكون ضمن التشكيل الأساسي في مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة.

وأوضح جلال في تصريحات إذاعية، أن الاعتماد على العناصر صاحبة الشخصية والخبرة يعد أمرًا طبيعيًا في لقاءات القمة، لما تملكه من قدرة على التعامل مع الضغوط وصناعة الفارق داخل الملعب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

بتلك النتائج يتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

