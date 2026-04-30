بعد رباعية دجلة.. إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة النادى يقرر إيقاف مستحقات فريق الكرة لحين تحسن النتائج قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة، وبالتنسيق مع الكابتن عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم ، إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق، وذلك لحين تحسن النتائج والأداء خلال المباريات القادمة.

يأتى هذا القرار عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نادي وادى دجلة اليوم ، وما صاحبها من أداء غير مرض فى بعض المباريات الأخيرة ، رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجام للفريق.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه بالتنسية مع المشرف العام على الفريق ، بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الانضباط داخل صفوف الفريق مجددا ، بما يحقق آمال و طموحات جماهير الاتحاد السكندري العظيمة.

ودعا مجلس إدارة النادى جماهير الثغر الوفية إلى الوقوف خلف فريقها ومساندته بقوة في هذه المرحلة الهامة من عمر مسابقة الدورى ، إيماناً بأن دعم الجهاهبر هو الركيزة الأساسية لعبور التحديات.