بيراميدز ينتظر تعثر الزمالك..سيناريو وحيد يبقيه في سباق التتويج بالدوري قبل لقاء سيراميكا

يخوض بيراميدز المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز بشعار “لا بديل عن الفوز”، في ظل تمسكه بفرصه في المنافسة على اللقب، رغم صعوبة الموقف مقارنة بالمتصدر.

ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري

ويحتاج بيراميدز إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين دون أي تعثر، من أجل رفع رصيده إلى 56 نقطة، وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه الفريق بنهاية الموسم.

لكن هذا السيناريو لا يضمن التتويج بشكل مباشر، حيث يتعين على بيراميدز انتظار تعثر الزمالك في مباراة واحدة على الأقل، لأن تفوق الأبيض في المواجهات المباشرة يمنحه الأفضلية في حال التساوي في النقاط.

وتجعل هذه المعطيات فرص بيراميدز مشروطة بنتائج الآخرين، إلا أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة حقيقية إذا نجح في الضغط على الزمالك حتى الجولة الأخيرة، وإجباره على فقدان النقاط.

ويعوّل بيراميدز على استقراره الفني وتطور مستواه خلال الموسم، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم المواجهات الصعبة، وهو ما يمنحه الأمل في الاستمرار داخل دائرة المنافسة.

ومع اشتداد الصراع، يدرك الفريق أن أي تعثر سيُنهي آماله تمامًا، ما يجعله مطالبًا بتحقيق الفوز في كل مبارياته المقبلة، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج المنافسين، في سباق مفتوح حتى صافرة النهاية.