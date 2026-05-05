خالد طلعت: أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق هداف الدوري برصيد 11 هدفًا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تصدر أحمد ياسر ريان، لاعب البنك الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكتب خالد طلعت: أحمد ياسر ريان اللي الاهلي فرط فيه وجاب بداله بواليا وموديست وكاموش بملايين.. بقى هداف الدوري منفردا بـ ١١ هدفًا.

و تابع: وإجمالا سجل ١٤ هدفا الموسم ده ورفع رصيده لـ ٧٥ هدفا في مشواره مع كل الأندية اللي لعب لها ومعظمها اندية وسط..

ومن جانبه تقام اليوم الثلاثاء، 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري، من شأنها أن تحسم بنسبة كبيرة بطل هذا الموسم.

يستضيف فريق سيراميكا بقيادة على ماهر نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، باستاد هيئة قناة السويس.

ويحل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفاً ثقيلا فى الثامنة أيضا على فريق سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

فيما يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلى مع إنبى في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.