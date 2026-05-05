صدمة جديدة للزمالك.. تراجع في تصنيف الأندية بعد ثلاثية الأهلي

تراجع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بشكل ملحوظ في تصنيف أندية العالم الصادر اليوم الثلاثاء عن موقع "فوتبول داتا بيز" بعدما هبط 30 مركزا دفعة واحدة متأثرا بالخسارة الثقيلة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري المصري.

تراجع في التصنيف العالمي

حل الزمالك في المركز 215 عالميًا بدلًا من المركز 185 الذي كان يحتله الأسبوع الماضي، كما جاء في المركز الثامن أفريقيًا، والثالث محليًا بين الأندية المصرية خلف الأهلي وبيراميدز على الترتيب.

ويأتي هذا التراجع في وقت حساس للغاية، حيث يستعد الفريق لاختبارات قوية على الصعيدين المحلي والقاري، تبدأ بمواجهة سموحة في الدوري المصري، قبل خوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في محاولة لاستعادة التوازن والعودة إلى منصات التتويج.

وضع الزمالك في الدوري

ورغم التراجع، ما زال الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة من 24 مباراة حقق خلالها 15 انتصارا و5 تعادلات وتعرض لـ4 هزائم وسجل لاعبوه 37 هدفا مقابل 17 هدفا استقبلتها شباكه.

تصنيف الأندية المصرية

على الصعيد المحلي والعالمي، احتفظ الأهلي بالمركز 104 عالميا والثالث أفريقيا بينما جاء بيراميدز في المركز 72 عالميا والثاني أفريقيًا، متصدرًا قائمة الأندية المصرية في التصنيف.

تحديات قادمة للزمالك

تضع هذه المعطيات الزمالك أمام ضغط كبير حيث يسعى الفريق للعودة سريعا إلى مستواه بدءا من مواجهة سموحة، ثم الدخول في اختبار قاري مهم قد يحدد شكل موسمه الحالي بين التعثر أو العودة القوية.