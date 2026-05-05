الأهلي يواجه إنبي في اختبار جديد بالدوري.. تاريخ ثقيل وقائمة قوية قبل الصدام المرتقب

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره إنبي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أكبر نتائج تاريخ المواجهات

تحمل مواجهات الفريقين العديد من النتائج الكبيرة، حيث يعد أكبر فوز للأهلي على إنبي هو الانتصار بنتيجة 5-1 في موسم 2012-2013، بالإضافة إلى فوزه بنتيجة 4-1 في موسم 2017-2018، في لقاءات شهدت تفوقًا واضحًا للمارد الأحمر.

الأهلي منتعش بعد الفوز على الزمالك

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة الانتصارات.

ويأمل الفريق في حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري، والاستمرار في مطاردة الزمالك وبيراميدز على صدارة البطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

وأعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي ضمت: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، هادي رياض، إمام عاشور، إليو ديانج، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، وعمر معوض.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

اشتداد المنافسة على لقب الدوري

وتشتعل المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متساويًا مع بيراميدز، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.