تفوق كاسح للأهلي قبل مواجهة إنبي.. فارق 31 مليون يورو في القيمة السوقية

تتباين القيمة السوقية بين فريقي الأهلي وإنبي بشكل واضح قبل مواجهتهما المرتقبة، حيث يصل الفارق إلى نحو 31 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

أرقام القيمة السوقية

تبلغ القيمة السوقية للأهلي حوالي 37.05 مليون يورو، مقابل 6.43 مليون يورو لفريق إنبي، ما يعكس الفارق الكبير في الإمكانيات الفنية بين الفريقين.

موعد المباراة

يستضيف الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة

تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، الناقل الحصري للبطولة.

مواعيد الجولة السادسة

الأهلي × إنبي – 8:00 مساءً

سموحة × الزمالك – 8:00 مساءً

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – 8:00 مساءً

المصري البورسعيدي – راحة

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة

الزمالك: 50 نقطة

بيراميدز: 50 نقطة

الأهلي: 47 نقطة

سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة

المصري البورسعيدي: 40 نقطة

إنبي: 36 نقطة

سموحة: 31 نقطة

صراع مشتعل على اللقب

يدخل الأهلي اللقاء ساعيًا لتقليص الفارق مع المتصدرين، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه، في ظل منافسة مشتعلة حتى الجولات الأخيرة.