هل يعود رضا سليم؟ كواليس تحرك الأهلي لحسم الملف

كشفت صحيفة المنتخب المغربي أن إدارة النادي الأهلي المصري تدرس بشكل جاد إمكانية استعادة خدمات اللاعب رضا سليم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، حيث يتوقف على رؤية الجهاز الفني للفريق، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه في العودة، في ظل تقييم شامل لاحتياجات الفريق قبل اتخاذ القرار الرسمي.

يأتي ذلك في إطار تحركات الأهلي لإعادة ترتيب صفوفه وتعزيز خياراته الهجومية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقدم رضا سليم أداءً جيداً مع الجيش الملكي وساهم برفقة زملائه فى التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي.