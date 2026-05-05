عقدة إنبي تهدد حلم الأهلي قبل موقعة اليوم في الدوري

يواجه النادي الأهلي منافسه إنبي، اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي على أرضية استاد القاهرة الدولي، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين وتنطلق المباراةمساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.

تهديد إنبي لـ الأهلي

يدخل الأهلي المباراة أمام إنبي لمحاولة كسر عقدة الفريق البترولي التي استعصت على المارد الأحمر طوال المواجهات الأربعة الماضية.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على إنبي خلال أخر 4 مباريات بينهم في بطولة الدوري، واللافت للنظر أن كل المباريات انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي.

وتزيد الأزمة أن الأهلي خسر مباراتين أمام فريق إنبي خلال منافسات الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية وهو ما يجعل الفريق البترولي عقده للمارد الأحمر.



ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط مهمة، من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الفريق في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة في مرحلة الحسم وحجز مقعد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب. ويأمل الفريق في تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنافسين، مستفيدًا من نتائجه المتوازنة في المرحلة الحالية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.