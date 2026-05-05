ناقد رياضي: سيد عبد الحفيظ كان ضد صفقة أحمد زيزو للأهلي

أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عندما كان بعيدًا عن الإدارة كان يرفض ضم أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، موضحًا أن هذه المعلومة حصل عليها من مصادر قريبة من عبد الحفيظ، وتُعد مفاجأة للجميع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن سيد عبد الحفيظ كان ضد صفقة أحمد سيد زيزو، وأن اعتراض عبد الحفيظ لم يكن بسبب القدرات، بل لأنه يعلم أنه لاعب قوي ومميز وقادر على قيادة فريق، لكنه كان لديه توقعات بتدمير غرفة خلع الملابس.

وأشار إلى أن ما كان يخاف منه سيد عبد الحفيظ تحقق، وأن العقد الكبير لزيزو تسبب في مشكلات كثيرة، وأن هناك لاعبين بقدرات عالية تراجع مستواهم خلال الفترة الأخيرة.

كشف الناقد الرياضي مصطفى يحيى، أن اليوم يشهد 3 مباريات مهمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز تحسم مصير اللقب بشكل كبير حيث يكون الحسم في المرحلة الأخيرة بالمواجهات المباشرة أو فرق أهداف.

وتابع أنه قد يحدث مفاجآت وانقلاب في ترتيب جدول الدوري بسبب صعوبة المواجهات المتبقية.



وأوضح أن مواجهات اليوم الأهلي أمام إنبي وبيراميدز أمام سيراميكا، والزمالك أمام سموحة، موضحة أن المواجهة الأقوى تجمع بيراميدز وصيف الترتيب مع سيراميكا الطامح في اللعب بالكونفيدرالية الموسم المقبل.



وأكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى، أن إنبي فريق صعب هذا الموسم وقد فعل ذلك أمام بيراميدز والزمالك، متوقعا مفاجأة من سموحة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الدوري مشتعل هذا العام.

