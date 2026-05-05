كيف تؤثر مواجهات اليوم في حسم لقب الدوري المصري؟

كشف الناقد الرياضي مصطفى يحيى، أن اليوم يشهد 3 مباريات مهمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز تحسم مصير اللقب بشكل كبير حيث يكون الحسم في المرحلة الأخيرة بالمواجهات المباشرة أو فرق أهداف.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قد يحدث مفاجآت وانقلاب في ترتيب جدول الدوري بسبب صعوبة المواجهات المتبقية.



وأوضح أن مواجهات اليوم الأهلي أمام إنبي وبيراميدز أمام سيراميكا، والزمالك أمام سموحة، موضحة أن المواجهة الأقوى تجمع بيراميدز وصيف الترتيب مع سيراميكا الطامح في اللعب بالكونفيدرالية الموسم المقبل.



وأكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى، أن إنبي فريق صعب هذا الموسم وقد فعل ذلك أمام بيراميدز والزمالك، متوقعا مفاجأة من سموحة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الدوري مشتعل هذا العام.

