زيزو يتصدر ترتيب هدافي مباراة الزمالك وسموحة

تصدر أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي الحالي وفريق الزمالك السابق ترتيب الهدافين التاريخين لمباريات الزمالك ضد سموحة.

ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة للاقتراب أكثر من حسم لقب بطولة الدوري المصري.

هداف مواجهات الزمالك وسموحة

وجاء زيزو في صدارة ترتيب هدافي مواجهات الزمالك وسموحة تاريخيا برصيد 5 اهداف وخلفه شيكابالا بـ 4 أهداف بالتساوي مع حسام حسن مهاجم سموحة فيما سجل مصطفى شلبي وسيف الجزيري 3 أهداف.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

لعب الزمالك أمام سموحة 33 مباراة في مختلف البطولات، وحقق الأبيض الفوز في 21 مباراة مقابل 6 انتصارات فقط لسموحة بينما تعادلا في 6 مواجهات.

نجح لاعبو الزمالك في تسجيل 56 هدف واستقبلوا 31 هدف من سموحة.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار الجولة السادسة من مجموعة التتويج، والتي تشهد صراعًا قويًا بين الأندية المتنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المهمة.