خريطة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة إنبي.. زيزو وتريزيجيه جاهزان .. ياسر ينتظر الأشعة .. وبلعمري مستمر فى الغياب

في لحظة حاسمة من عمر الموسم لا تبدو مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي مجرد مباراة عادية في جدول الدوري بل اختبارا يجمع بين الجاهزية البدنية وإدارة الإصابات والقدرة على الحفاظ على النسق التصاعدي الذي بدأه الفريق بعد الفوز الكبير على الزمالك.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إلغاء الراحة والعودة مباشرة إلى التدريبات مساء اليوم السبت في إشارة واضحة إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل التراخي خاصة مع اشتعال المنافسة على لقب الدوري حيث يفصل الفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط عن القمة قبل جولتين من النهاية.

لكن وسط هذا الزخم تفرض الإصابات نفسها كأحد أهم الملفات التي تشغل الجهاز الفني والطبي في ظل تلاحق المباريات وضغط الموسم.

زيزو.. إجهاد عضلي تحت السيطرة

يعاني أحمد مصطفى زيزو أحد أبرز أوراق الأهلي في الفترة الأخيرة من آلام في العضلة الخلفية ظهرت عقب مشاركته في مباراة القمة.

وتبدو الإصابة ناتجة عن الإجهاد خاصة أن اللاعب لم يخض سوى مران واحد قبل مواجهة الزمالك وهو ما يفسر حالة التحفظ التي يتعامل بها الجهاز الطبي.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن زيزو سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة لمواجهة إنبي لكن مشاركته قد تخضع لحسابات دقيقة لتجنب تفاقم الإصابة مع خضوعه لبرنامج استشفائي مكثف خلال اليومين المقبلين.

ياسر إبراهيم .. كدمة مؤثرة تحت التقييم

في الخط الخلفي يواجه الأهلي حالة ترقب بشأن ياسر إبراهيم الذي تعرض لكدمة في الضلوع خلال مباراة الزمالك.

وسيخضع اللاعب لفحص طبي لتحديد مدى قدرته على المشاركة خاصة أن مثل هذه الإصابات قد تكون خادعة إذ تسمح باللعب لكنها تؤثر على الالتحامات والقوة البدنية.

وسيتحدد قرار مشاركته بناءً على مدى استجابته للعلاج ومدى قدرته على الأداء دون مخاطرة.

بلعمري .. عودة قريبة لكن الغياب الأقرب

يقترب المغربي يوسف بلعمري من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد فترة غياب في مؤشر إيجابي للجهاز الفني.

لكن رغم هذا التطور تبدو فرص لحاقه بمواجهة إنبي ضعيفة في ظل رغبة الجهاز الطبي في تجهيزه بشكل كامل قبل الدفع به خاصة مع حساسية المرحلة وعدم الرغبة في المجازفة بأي عنصر غير مكتمل الجاهزية.

كريم فؤاد .. جاهزية تدريجية

بدأ كريم فؤاد بالفعل المشاركة في التدريبات الجماعية لكن لم يصل بعد إلى الجاهزية الفنية الكاملة.

التوجه داخل الأهلي هو التعامل مع حالته بشكل تدريجي سواء في التدريبات أو المباريات لتجنب أي انتكاسة قد تعيده إلى نقطة البداية.

وتظل مشاركته أمام إنبي واردة لكنها على الأرجح ستكون محدودة إذا تم الاستعانة به.

تريزيجيه .. إصابة مطمئنة طبيًا

وتعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة خلال مباراة الزمالك تمثلت في جرح قطعي أعلى الركبة اليسرى استلزم خياطة بخمس غرز.

ورغم أن شكل الإصابة قد يبدو مقلقًا فإن الجهاز الطبي أكد أن حالته مطمئنة ولا تمثل خطورة كبيرة على مشاركته مع متابعة حالته بشكل يومي.

التحدي الحقيقي للجهاز الفني

بعيدًا عن الإصابات المباشرة يواجه الجهاز الفني بقيادة توروب تحديًا أكبر يتمثل في إدارة الأحمال البدنية للاعبين خاصة بعد مباراة قوية بدنيًا وذهنيًا أمام الزمالك.

البرنامج التدريبي تم تقسيمه بوضوح الى مران استشفائي للاعبين الأساسيين و تدريب قوي لباقي العناصر في محاولة للحفاظ على التوازن بين الاستشفاء والاستعداد الفني.

توقيت موحد

تأتي مواجهة إنبي في ظل قرار رابطة الأندية بإقامة مباريات الجولة في توقيت موحد حيث يلعب الأهلي بالتزامن مع مباريات الزمالك وبيراميدز.

هذا القرار يضيف بعدًا نفسيًا إضافيًا حيث لن يكون هناك مجال لمعرفة نتائج المنافسين مسبقًا ما يعني أن الأهلي مطالب بالتركيز الكامل على مباراته فقط دون حسابات جانبية.

وفيما يلي ترتيب الدوري :

1- الزمالك (50 نقطة)

2- بيراميدز (50 نقطة)

3 - الأهلي (47 نقطة)

4 - سيراميكا كليوباترا (43 نقطة)

5 - المصري (40 نقطة)

6 - إنبي (36 نقطة)

7 - سموحة (31 نقطة).