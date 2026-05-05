صراع ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الدوري المصري يتجه للحسم في الجولة الأخيرة

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية لحظات حاسمة مع اقتراب نهاية منافسات الدوري، حيث تشتعل المنافسة على لقب البطولة في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتصدرة.

ومع تبقي جولات قليلة، تزداد الإثارة والترقب لمعرفة البطل، خاصة في ظل الصراع القوي بين الزمالك وبيراميدز، إلى جانب محاولات الأهلي للعودة إلى دائرة المنافسة.

وتأتي المباراة قبل الأخيرة كعنصر حاسم قد يحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري هذا الموسم.

الدوري المصري لم يحسم

الأهلي

وأكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن الدوري المصري لم يحسم اليوم، وأنه سيحسم في الجولة الأخيرة، وأن الترتيب سيكون بناءً على فارق الأهداف، وأن الأهلي لديه مباراة قوية أمام إنبي، وبيراميدز لديه مباراة قوية أمام سيراميكا، والزمالك أمام سموحة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن مباراة الزمالك وسموحة ستكون قوية جدًا، وأن المدير الفني للزمالك، الكابتن معتمد جمال، تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز في المباراة، وأن الفوز على سموحة يضمن بنسبة كبيرة تحقيق لقب الدوري.

وأشار إلى أن فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 تسبب في بعض المشكلات لدى لاعبي الزمالك، لكن فوز الزمالك بالدوري في يد لاعبي الفريق، وأن الزمالك هو المتصدر حتى هذه اللحظة لتساويه في النقاط مع فريق بيراميدز.

مباراة الأهلي

ولفت إلى أن مباراة الأهلي اليوم أمام إنبي ستكون قوية، وأن غياب محمود حسن تريزيجيه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير، وأن لاعبي الأهلي يعملون من أجل الفوز، وأن لقب الدوري سيكون مبنيًا على نتائج الزمالك وبيراميدز.





وأوضح أن الكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عندما كان بعيدًا عن الإدارة كان يرفض ضم أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، موضحًا أن هذه المعلومة حصل عليها من مصادر قريبة من عبد الحفيظ، وتُعد مفاجأة للجميع.

وأضاف، أن سيد عبد الحفيظ كان ضد صفقة أحمد سيد زيزو، وأن اعتراض عبد الحفيظ لم يكن بسبب القدرات، بل لأنه يعلم أنه لاعب قوي ومميز وقادر على قيادة فريق، لكنه كان لديه توقعات بتدمير غرفة خلع الملابس.

وأشار إلى أن ما كان يخاف منه سيد عبد الحفيظ تحقق، وأن العقد الكبير لزيزو تسبب في مشكلات كثيرة، وأن هناك لاعبين بقدرات عالية تراجع مستواهم خلال الفترة الأخيرة.