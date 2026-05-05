زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد
في هذا التوقيت.. اعرف موعد وصول جثمان هاني شاكر لمطار القاهرة
صراع ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الدوري المصري يتجه للحسم في الجولة الأخيرة

 ينتظر عشاق كرة القدم المصرية لحظات حاسمة مع اقتراب نهاية منافسات الدوري، حيث تشتعل المنافسة على لقب البطولة في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتصدرة.

 ومع تبقي جولات قليلة، تزداد الإثارة والترقب لمعرفة البطل، خاصة في ظل الصراع القوي بين الزمالك وبيراميدز، إلى جانب محاولات الأهلي للعودة إلى دائرة المنافسة. 

وتأتي المباراة قبل الأخيرة كعنصر حاسم قد يحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري هذا الموسم.

الدوري المصري لم يحسم

 

وأكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن الدوري المصري لم يحسم اليوم، وأنه سيحسم في الجولة الأخيرة، وأن الترتيب سيكون بناءً على فارق الأهداف، وأن الأهلي لديه مباراة قوية أمام إنبي، وبيراميدز لديه مباراة قوية أمام سيراميكا، والزمالك أمام سموحة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن مباراة الزمالك وسموحة ستكون قوية جدًا، وأن المدير الفني للزمالك، الكابتن معتمد جمال، تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز في المباراة، وأن الفوز على سموحة يضمن بنسبة كبيرة تحقيق لقب الدوري.

وأشار إلى أن فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 تسبب في بعض المشكلات لدى لاعبي الزمالك، لكن فوز الزمالك بالدوري في يد لاعبي الفريق، وأن الزمالك هو المتصدر حتى هذه اللحظة لتساويه في النقاط مع فريق بيراميدز.

ولفت إلى أن مباراة الأهلي اليوم أمام إنبي ستكون قوية، وأن غياب محمود حسن تريزيجيه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير، وأن لاعبي الأهلي يعملون من أجل الفوز، وأن لقب الدوري سيكون مبنيًا على نتائج الزمالك وبيراميدز.

وأوضح أن الكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عندما كان بعيدًا عن الإدارة كان يرفض ضم أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، موضحًا أن هذه المعلومة حصل عليها من مصادر قريبة من عبد الحفيظ، وتُعد مفاجأة للجميع.

وأضاف، أن سيد عبد الحفيظ كان ضد صفقة أحمد سيد زيزو، وأن اعتراض عبد الحفيظ لم يكن بسبب القدرات، بل لأنه يعلم أنه لاعب قوي ومميز وقادر على قيادة فريق، لكنه كان لديه توقعات بتدمير غرفة خلع الملابس.

وأشار إلى أن ما كان يخاف منه سيد عبد الحفيظ تحقق، وأن العقد الكبير لزيزو تسبب في مشكلات كثيرة، وأن هناك لاعبين بقدرات عالية تراجع مستواهم خلال الفترة الأخيرة.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم المخصب حتى لو كان غير صالح للاستخدام

حقيقة رفع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

رئيس الأركان الأمريكي: لا حاجة لدخول المجال الجوي الإيراني ضمن مضيق هرمز

بعد وقف أوكرانيا لإطلاق النار.. تفاصيل مبادرة زيلينسكي لاختبار نوايا روسيا

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

