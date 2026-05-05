الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم مهاجم المغرب الفاسي

كشف الناقد الرياضي عبد الحميد الشربيني أن ما تردد بشأن وضع عادل مصطفى لتشكيل مباراة القمة غير صحيح، مؤكدًا أن المدير الفني توروب استشار الجهاز المعاون، خصوصًا في ملف عودة حسين الشحات للتشكيل، مشيرًا إلى أنه بدأ يعتمد بشكل أكبر على الآراء الفنية للجهاز المصري.

وأضاف الشربيني خلال البرنامج الإذاعي“من بدري”، أن معسكر الأهلي خلال اليومين الماضيين وبعد الفوز على الزمالك شهد جلسات تحفيزية من محمد الشناوي مع اللاعبين من أجل الحفاظ على روح الانتصارات والاستمرار في المنافسة، بينما عقد توروب جلسات خاصة مع خط الدفاع لتصحيح الأخطاء دون توجيه لوم مباشر للاعب هادي رياض بعد ركلة جزاء القمة.

وأوضح الشربيني أن الأهلي سيخوض مباراة إنبي بنفس تشكيل لقاء القمة، مع تغيير وحيد يتمثل في مشاركة زيزو بدلًا من تريزيجيه، مع استمرار بيكهام في التشكيل، واعتماد بن شرقي في الخط الأمامي.

وفي ملف الانتقالات، نفى وجود أي مفاوضات مع حسام عبد المجيد أو صحة ما تردد بشأن التراجع عن ضمه، كما أكد عدم وجود عروض لزيزو واستمراره مع الفريق.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تضع التعاقد مع محمد عبد المنعم على رأس أولوياتها، فيما ترددت أنباء عن طلب محمد علي بن رمضان الرحيل، رغم تمسك سيد عبد الحفيظ باستمراره.

واختتم بأن الأهلي دخل في منافسة مع بيراميدز للتعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بن جديدة لاعب المغرب الفاسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.