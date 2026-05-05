الليلة.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مهم ضمن مرحلة التتويج التي تشهد صراعًا محتدمًا على المراكز المتقدمة.

وتقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين.

طموحات الأهلي لمواصلة المنافسة على اللقب

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة، من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري. ويأمل الفريق في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة في مرحلة الحسم.

إنبي يبحث عن نتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب. ويأمل الفريق في تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنافسين، مستفيدًا من نتائجه المتوازنة في المرحلة الحالية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة ON SPORT ماكس، التي ستقدم تغطية شاملة لكافة تفاصيل اللقاء قبل وبعد صفارة النهاية.