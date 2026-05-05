أحمد شوبير : علامات استفهام في اختيارات قائمة الأهلي

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، معلقًا على قائمة النادي الأهلي لمباراة إنبي، إن هناك أكثر من ملاحظة فنية على اختيارات الفريق، خاصة فيما يتعلق ببعض الاستبعادات المفاجئة.

وأوضح شوبير أن “المفاجأة بالنسبة لي استبعاد المدافع عمرو الجزار خارج القائمة بالكامل”، مضيفًا: “كان موجود في مباراة القمة الماضية بسبب غياب ياسر إبراهيم للإصابة، لكن الآن يتم استبعاده رغم أنه تم التعاقد معه ودفع فيه مقابل مادي، فكان لا بد من وجوده بشكل مستمر”.

وأضاف أن المفاجأة الثانية تتمثل في غياب أحمد عيد عن القائمة، رغم مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة كبديل لأحمد رمضان بيكهام، مشيرًا إلى أن استبعاده هذه المرة يثير التساؤلات.

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى استمرار استبعاد اللاعب كامويش من قائمة الفريق بشكل متكرر، معتبرًا أن ذلك يفتح باب النقاش حول رؤية الجهاز الفني في الاختيارات خلال المرحلة الحالية.