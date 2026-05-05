أحمد ناجي يستعيد ذكرياته بصورة نادرة لرموز الأهلي: تعلمنا منهم القيم والمبادئ

استعاد أحمد ناجي، المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، صورة نادرة جمعته برموز النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تمثل جيلًا من العظماء الذين تعلم منهم القيم والمبادئ.

وأوضح احمد ناجي عبر حسابه علي فيسبوك "أن الصورة تضم من اليمين عم سالم عامل المهمات، الذي ما زالت تربطه به علاقة طيبة حتى الآن، داعيًا الله أن يبارك في عمره، ثم الكابتن فؤاد شعبان، يليه المايسترو والقائد الكبير والقدوة صالح سليم، ثم الدكتور سيد سالم طبيب الفريق في ذلك الوقت، وأخيرًا المستر هيديكوتي، أحد الأسماء التي كان لها دور في تطوير مفاهيم كرة القدم في مصر.

واختتم ناجي حديثه بالدعاء بالرحمة لجميع من رحلوا من هذا الجيل، مؤكدًا أنهم سيظلون مصدر إلهام لكل من ينتمي للقلعة الحمراء.