نجم الأهلي السابق يروي ذكرياته مع هاني شاكر: فنان راق وسيرته مثل العطر الطيب

أعرب أحمد ناجي، المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد على الفنان القدير هاني شاكر، مستعيدًا ذكرياته معه منذ عام 1989 خلال كواليس تسجيل أغنية “على الضحكاية”.

وقال احمد ناجي عبر حسابه علي فيسبوك "إنه تعرّف على هاني شاكر في استوديو “إم ساوند” بالمهندسين أثناء عمله مع الصديقين المؤلف محمد القصاص والملحن سامي الحفناوي ومهندس الصوت عبد الله عبد الحليم، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الوقت لمس فيه “إنسانًا عظيمًا وفنانًا راقيًا”.

وأضاف أن علاقته بهاني شاكر كشفت له عن شخصية نادرة لم يعرف عنها سوى الاحترام والرقي، مؤكدًا أنه “لم يسمع عنه يومًا أنه تجاوز في حق أحد، وأن سيرته كانت مثل العطر الطيب الذي يفوح في كل مكان، رحمك الله يا أستاذ… رحل من أحبه الجميع”.

خيم الحزن على الوسط الفني العربي إثر رحيل الفنان القدير هاني شاكر، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 76 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أسابيع من سفره لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، قبل أن تتدهور حالته لاحقًا نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.