التفاصيل الكاملة لحادث حكام مباراة الزمالك وسموحة

شهد طريق الإسكندرية حادثًا مروريًا تعرض له طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة أثناء توجههم لإدارة اللقاء.

وقع الحادث أثناء استقلال الحكام سيارة خاصة مملوكة لمحمد الشناوي، حكم تقنية الفيديو (VAR).

وكان برفقة الشناوي في السيارة محمد الغازي، حكم الساحة المكلف بإدارة المباراة، حيث كانا في طريقهما إلى مقر إقامة المباراة قبل وقوع الحادث..

تفاصيل حادث حكام مباراة سموحه والزمالك

وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة في السيارة، حيث تعرضت للاصطدام بشكل أدى إلى تهشمها، دون تسجيل أي إصابات بشرية بين أفراد الطاقم، وهو ما يعد جانبًا إيجابيًا في الواقعة.

وعقب الحادث، تواصلت لجنة الحكام مع طاقم التحكيم للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من سلامتهم، حيث أكد الجميع أنهم بخير ولم يتعرضوا لأي أذى.

ويُذكر أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط، مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية للاطمئنان على سير الإجراءات اللازمة.