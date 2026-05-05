كامافينجا يعلق على واقعة طرده في مباراة بايرن ميونخ: لحظة صعبة لم أتوقعها

أعرب الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، عن تأثره الشديد بما حدث في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ، مؤكدًا أنها كانت لحظة صعبة لم يتوقعها على الإطلاق.

وقال كامافينجا في تصريحات إعلامية إنه ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد تلك الواقعة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن اللاعبين قد يكونون أفضل بدونها، بسبب الضغوط الكبيرة التي تصاحبها.

وأضاف النجم الفرنسي أن كرة القدم “ناكرة للجميل”، موضحًا أن لاعبًا قد يقدم 10 مباريات مميزة، لكن خطأ واحدًا كفيل بأن يطغى على كل ما قدمه.

وكشف كامافينجا أن زملاءه في غرفة الملابس قدموا له دعمًا كبيرًا، وأكدوا له أن ما حدث لم يكن خطأه بل قرار تحكيمي، كما تلقى رسالة دعم من النادي في اليوم التالي تؤكد نفس المعنى.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم الذي حصل عليه ساعده على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.