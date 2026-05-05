معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح – محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي “الونش” والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم “إيشو” ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وخوان بيزيرا وشيكو بانزا.