حسام أشرف يقود سنوحة أمام الزمالك بالدوري

أعلن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض مواجهة قوية أمام نادي سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريق الأبيض من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب.



تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم والثلاثاء على ملعب استاد برج العرب ضمن مرحلة الحسم بدوري نايل.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-



تشكيل وبدلاء سموحة للقاء الزمالك



حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع : هشام حافظ – محمد دبش – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

خط الوسط : عمرو السيسي – أحمد فوزي - خالد الغندور – سمير فكري.

خط الهجوم : حسام أشرف – صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، الهاني سليمان ويوسف عفيفي ومحمد سعيد مكرونة ومحمد رجب والحبيب أحمد حسن وأحمد خالد ومحمد كونية وأحمد علي وعبده يحيى.