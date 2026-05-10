لأول مرة.. أكوا بارك وحمامات سباحة حديثة بمصيف بلطيم

يشهد مصيف بلطيم بكفر الشيخ، سباقًا مع الزمن لسرعة الانتهاء من إنشاء مشروع أكوا بارك الترفيهي بمنطقة الزهراء، استعدادًا لانطلاق موسم المصيف في نهاية شهر مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ

وتواصل إدارة مصيف بلطيم بإشراف المحاسب هيثم عطية، رئيس المدينة رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل خاصة تزيين الميادين والشوارع الرئيسية حتى يكون المصيف في أبهى صوره لاستقبال رواد وزوار المصيف خلال الفترة المقبلة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد تفقد المشروعات الجاري إنشاؤها بمصيف بلطيم، خلال مطلع شهر أبريل الماضي، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ خلال جولته، على سرعة إنهاء الأعمال بمشروع «أكوا بارك» بشاطئ الزهراء بشكل مبتكر وحديث.

وقال إنه تم الانتهاء من عدد إنشاء 4 حمامات سباحة "أكوا بارك"، وحمام نصف أولمبي، وحمام ألعاب، وحمام أطفال، وحمام ألعاب للأطفال الصغار، وجار الانتهاء من المشروع قبل حلول فصل الصيف.