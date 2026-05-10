بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنًا في كفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، توقيع الكشف الطبي على 840 مواطن خلال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بقرية القادسية بمركز الرياض، تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بمختلف القرى والتوابع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن القافلة ضمت عيادات (الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد) كما تم إجراء 158 تحليلًا طبيًا (معمل دم – معمل طفيليات)، و33 فحصًا بالأشعة (أشعة عادية – سونار)، إلى جانب تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي تناولت التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، استفاد منها 285 مواطنًا.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متنوعة لأهالينا، مشيرًا إلى أنه في إطار استدامة مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وأضاف تم إجراء 150 فحصًا طبيًا لـ75 مواطنًا، كما تم تحويل 9 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره للجهود المبذولة في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا بالمحافظة، موجهًا خالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، وحرصه على وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بمختلف قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.