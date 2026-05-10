ضبط مصنع تعبئة مياه غير مرخص في كفر الشيخ | صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية بمركز بلطيم، وذلك تحت إشراف سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع، ومكافحة جميع صور الغش التجاري، وضمان تداول منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملة عن ضبط 8000 عبوة مياه معدنية معبأة بأحجام مختلفة، و7100 استيكر تحمل علامات تجارية لشركات مياه معدنية عالمية، و5000 كرتونة ورقية فارغة، و50000 زجاجة فارغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والمصانع غير المرخصة، والتصدي الحاسم لأي محاولات غش تجاري أو تداول منتجات مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتعزيزًا لجهود حماية المستهلك.

شدد محافظ كفرالشيخ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، لضمان إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة بالمحافظة.