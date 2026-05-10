بطول 1200 متر.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بمصيف بلطيم| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بمنطقتي الزهراء والنرجس بمدينة مصيف بلطيم بطول 1200متر وعرض 14 مترًا، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026م.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، لاسيما في قطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بصفة دورية، من خلال تقارير فنية أسبوعية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026 وفق الجداول الزمنية المحددة.

كلف محافظ كفر الشيخ بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ، مؤكدًا استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة بالتوازي مع مختلف القطاعات الخدمية الأخرى.