إزالة 25 حالة تعدٍ في مركز كفر الشيخ| صور

أعلن المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بإجمالي مساحة بلغت نحو 15 قيراطًا تقريبًا، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات بناء دون ترخيص بإجمالي مساحة 550 مترًا مربعًا.

يأتي هذا ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن حملات الإزالة مستمرة ومكثفة بجميع مركز ومدينه كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية.