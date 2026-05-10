تحرير 7 محاضر ضد المخابز المخالفة بمركز كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ حملاتها التموينية المكثفة على المخابز والأسواق؛ لضمان جودة رغيف الخبز المدعم والالتزام بالأوزان القانونية والمعايير الصحية، تنفيذًا لتكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، نتائج الحملة التي استهدفت قرى "محلة القصب" و"صندلا" وتوابعهما، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة للمخابز المخالفة، بمشاركة مسؤولي الوحدة المحلية وإدارة تموين مركز كفر الشيخ والرقابة التموينية.

من جانبه، شدد رئيس المدينة على استمرار وتعميم هذه الحملات الرقابية بكافة قرى المركز وبالتوازي مع أحياء شرق وغرب المدينة، لفرض الانضباط التمويني والتصدي لأي مخالفات تمس قوت المواطنين.