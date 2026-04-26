لمدة 14 ساعة.. ضعف المياه غدًا عن مدينة إهناسيا وقرية منشأة الحاج ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن ضعف إمدادات المياه عن مدينة إهناسيا وقرية منشأة الحاج، غدًا الاثنين الموافق 27 أبريل 2026، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، لمدة 14 ساعة متواصلة.



وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه إلى تنفيذ أعمال تطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه ميانة (فرع إهناسيا)، ضمن خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة.



كما أوضحت أنه يمكن للمواطنين التواصل للاستفسار أو تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، أو عبر رقم واتس آب 01211175827.