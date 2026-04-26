مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب توك توك بمصرف مائي في بني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب طفل، إثر حادث انقلاب توك توك داخل مصرف مائي بدائرة مركز ناصر بـ محافظة بني سويف، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الحادث حين تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثتين هامدتين ومصاب إلى المستشفى، نتيجة انقلاب توك توك داخل أحد المصارف المائية بدائرة مركز ناصر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

وتم إيداع الجثتين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة للدفن، فيما يخضع المصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية، التي جرت بإشراف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أن المتوفين هما مصطفى عبدالنبي سيد، 11 عامًا، وعلاء سيد أحمد، 24 عامًا، ويقيمان بمركز ناصر، بينما أصيب عمر سيد أحمد، 11 عامًا، ويقيم بذات المركز، حيث تم نقله لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال توازن التوك توك، ما أدى إلى انقلابه داخل المصرف المائي، وهو ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة وإصابة طفل، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات على الفور، حيث قررت التصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي بواسطة الطبيب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وظروفه.