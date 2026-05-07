بيان عاجل من رياضة القليوبية بشأن إعياء طفل حمام سباحة المؤسسة العمالية

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة حمام السباحة بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، مؤكدة أن الحمام المشار إليه لا يتبع المديرية، وإنما يتبع المؤسسة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



وأوضحت المديرية، أنه وفقًا للمتابعة، ففي يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، وأثناء وجود فترة سباحة حرة بحمام السباحة، لاحظ المنقذ المكلف بالفترة وجود طفل ظهرت عليه علامات إعياء داخل الحمام، وعلى الفور تم انتشاله والتعامل معه من خلال تنفيذ الإسعافات الأولية التي تم التدريب عليها من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حتى تمت إفاقته بصورة كاملة.



وأضاف البيان أن الطفل غادر حمام السباحة بصورة طبيعية وعلى قدميه، إلا أن والدته أصرت على طلب سيارة إسعاف للاطمئنان عليه، وتم التواصل مع هيئة الإسعاف التي حضرت إلى مقر المؤسسة في حينه، مشيرًا إلى أن الطفل تحرك بصورة طبيعية حتى وصوله إلى سيارة الإسعاف أمام البوابة الرئيسية للمؤسسة.



وأكدت إدارة الحمام أن المنقذين وأطقم العمل تعاملوا مع الموقف بسرعة وكفاءة، وفق الإجراءات المتبعة وفي إطار الالتزام الكامل بعوامل الأمن والسلامة.



وأشار البيان إلى أنه تم المرور والمتابعة الشخصية لحمام السباحة من قبل الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، برفقة أحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، وبمشاركة الإدارات المختصة، للتأكد من توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة ومتابعة جاهزية الحمام حفاظًا على سلامة المترددين.