محافظ القليوبية يتفقد محلج القطن الأثري بالقناطر الخيرية لبحث سبل استثماره سياحيًا

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة لمحلج القطن الأثري بمدينة القناطر الخيرية، للوقوف على حالته الراهنة ودراسة آليات استثماره واستغلاله سياحيًا بما يخدم قطاع السياحة بالمحافظة وذلك في إطار التنسيق بشأن أعمال الترميم والتطوير.



وأكد المحافظ أن محلج القطن بالقناطر الخيرية يُعد من أقدم محالج الأقطان في مصر والشرق الأوسط، حيث يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ويضم ماكينات حلج تراثية نادرة تعود إلى عام 1902، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الصرح التاريخي الفريد.

وأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف تحويل الموقع إلى قيمة مضافة حقيقية في قطاع السياحة، من خلال استغلال الطابع التاريخي للمحلج وربطه بالأنشطة الثقافية والسياحية، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية ويحافظ في الوقت نفسه على هويته التراثية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أرض "الكامب" بمدينة القناطر الخيرية، والتي تبلغ مساحتها نحو 7000 متر مربع، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الري، تمهيدًا لإنشاء موقف حضاري متطور يجمع المواقف العشوائية داخل المدينة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المحافظة لتطوير مدينة القناطر الخيرية والارتقاء بها كمدينة سياحية متكاملة، من خلال تحسين المظهر الحضاري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة المصرية.