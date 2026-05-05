يتعاطون المخدرات أسفل كوبرى.. القبض على 3 عاطلين بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة أسفل كوبرى مشاة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بالصورة، وهم 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة جميع الإشغالات الظاهرة بالصورة أسفل الكوبرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.





