بأسلوب "المغافلة.. سقوط لص سرق أموالا من طالب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من نجلها وأصدقائه بأسلوب "المغافلة" بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤالها قررت أنه حال سير نجلها (طالب) مترجلاً بأحد الطرق بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة مبلغ مالى منه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات دائرة القسم) ، وبحوزته "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.