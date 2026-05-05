مشاجرة بين سيدة وجيرانها في المنوفية بسبب تركيب كاميرا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من بعض جيرانها لقيامهم بالتعدى عليها ونجلتها بالسب لإعتراضهم على قيامها بتركيب كاميرات مراقبة أمام منزلها بالمنوفية.

وبالفحص تبين وجود خلافات متكررة بين القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون) وبعض جيرانها (سيدتين وزوج إحدهما – مقيمين بذات العنوان) محرر بشأنها عدة محاضر، لإعتراضهم على تركيبها كاميرات مراقبة أمام منزلها .. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها.