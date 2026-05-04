العثور على جثة فتاة ملقاه على طريق بنها الحر بالقليوبية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية على جثة فتاة من العمر ملقاه على الطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية نزلة الزقازيق اتجاه محافظة القاهرة.

وتم نقل الجثة إلى من مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا ملقاه ربة منزل على جانبى الطريق الحر شبرا بنها اتجاه محافظة القاهرة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الجثة ملقاه على جانبى الطريق الحر شبرا بنها وتم التعرف عليها باسم علياء . ع . ف من قرية تابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم بناء تحت تصرف النيابة العامة التى تباشر التحقيقات ولحين ورود تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 4313 إدارى مركز بنها وتولت النيابة العامة التحقيق.