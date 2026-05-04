إصابة جنديين إسرائيليين في اشتباك بجنوب لبنان

أُصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي، من دورية جولاني، بإصابات متوسطة خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في وقت سابق اليوم بجنوب لبنان.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إجلاء الجنديين لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، مع إبلاغ عائلتيهما.

وأضاف البيان أنه قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا، اشتبكت قوات دورية جولاني التابعة للفرقة 36 مع عدد من العناصر الذين أطلقوا النار على الدورية، وأسفر إطلاق النار عن إصابة الجنديين، قبل أن يتم إجلاؤهما إلى المستشفى.

وردت القوات البرية بإطلاق النار على مصادر الهجوم، فيما شن سلاح الجو غارات على مواقع عسكرية ونقطة مضادة للدبابات تابعة للتنظيم.