محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء سور أرض جمعية النصر لمنع التعديات

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولته بمنطقة الخانكة، أرض جمعية "النصر"، حيث تابع أعمال إنشاء السور بنهاية المنطقة المخصصة للمقابر.



وأوضح محافظ القليوبية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للمخطط المعتمد والقرار الجمهوري، بهدف وضع حدود فاصلة ونهائية تمنع أي تمدد مخالف أو زحف عمراني على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، بما يضمن استغلالها في الغرض المحدد وتوفير بيئة عمل منظمة تخدم أهالي المنطقة والمستثمرين.



كما التقى محافظ القليوبية بعدد من المواطنين المتضررين بالموقع، واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا أنه لن يتم إنشاء أي مقابر جديدة بالمنطقة، مع الالتزام الكامل بالقرار الجمهوري والإحداثيات المعتمدة التي حددت نطاق المقابر القائمة بالفعل.

وشدد على أن السور الجاري إنشاؤه يمثل الحد الفاصل النهائي لمنع أي تعديات مستقبلية، والحفاظ على الطابع الصناعي للمنطقة وحماية حقوق المواطنين في بيئة منظمة وقانونية.