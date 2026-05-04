الأردن يعلن اتفاقا ثلاثيا لتبادل الغاز مع لبنان وسوريا عبر الخط العربي

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم "الاثنين"، التوصل إلى اتفاق للتعاون في مجال تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا، في إطار تعزيز التكامل الطاقي بين الدول الثلاث.

وأوضح الخرابشة - خلال اجتماع ثلاثي جمعه بنظيريه اللبناني والسوري - أنه تم خلال الفترة الماضية استكمال التحضيرات الفنية، وإبرام العقود ذات الصلة، وإجراء الدراسات الخاصة بإصلاح وتأهيل شبكات نقل الغاز.

وبين أن دور الأردن في الاتفاق يتمثل في استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ثم ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.

وأشار الخرابشة إلى أن المرحلة الماضية شهدت شراء كميات من الغاز ونقلها عبر "خط الغاز العربي" إلى الدول المعنية، معربا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن الوصول إلى مراحل متقدمة من الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع التبادل الطاقي بين الأردن وسوريا ولبنان، بما يعزز فرص الربط والتكامل في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد وزير الطاقة اللبناني أن الربط الكهربائي الإقليمي يعد خيارا استراتيجيا للبنان في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مشددا على أهمية المشروع في دعم جهود إعادة بناء قطاع الكهرباء وزيادة قدرات الإنتاج التي تعاني من نقص حاد، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشروع.

بدوره، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني واللبناني، "إن بلاده أعادت تأهيل خط الغاز العربي، واستوردت كميات من الغاز من الأسواق العالمية عبر ميناء العقبة، في إطار تعزيز أمن الطاقة.

وأضاف البشير أن العمل جار مع الأردن لتحقيق الربط الكهربائي قربًا واستكمال المنظومة الإقليمية، مشيرًا إلى أن خطوط الربط الكهربائي مع لبنان والبالغ عددها أربعة خطوط أصبحت جاهزة بالكامل من الجانب السوري.

وأوضح أن سوريا ستستخدم البنية التحتية المشتركة مع الأردن لتحسين إمدادات الغاز للجانب اللبناني، بما يعزز استقرار منظومة الطاقة في المنطقة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز الشراكة الإقليمية في قطاع الطاقة، بما يدعم استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة الشبكات الكهربائية في المنطقة.

كان الأردن وسوريا قد وقعا في يناير الماضي بدمشق اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية لدعم قطاع الكهرباء والتخفيف من نقص الطاقة.

كما أعلنت وزارة الطاقة السورية، في وقت سابق، بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بكمية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب يوميًا، ضمن عقد سنوي تُقدّر قيمته بنحو 800 مليون دولار، في إطار خطة حكومية لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة.

كان الأردن قد أكد سابقا جاهزيته لتزويد لبنان وسوريا بجزء من احتياجاتهما من الطاقة فور اكتمال الترتيبات الفنية، خاصة فيما يتعلق بسلامة الشبكات السورية التي تأثرت خلال سنوات الحرب.

وتعود مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا إلى عام 2001، قبل أن تتوقف عام 2012.. فيما شهد عام 2022 توقيع عدة اتفاقيات لإعادة تفعيل استجرار الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، رغم التحديات الفنية والتمويلية التي واجهت التنفيذ.