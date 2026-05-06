قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة دولية واسعة.. جامعة بنها الأهلية تطلق اليوم العلمي الأول لطب بيطري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية فعاليات اليوم العلمي الأول للكلية، تحت عنوان "صياغة مستقبل الطب البيطري من خلال الابتكار، والتكامل، والتأثير العالمي".


جاءت الفعاليات برعاية الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، واللواء دكتور محمد شندى، رئيس أركان إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة المصرية، والدكتور مجدى حسن نقيب عام الأطباء البيطريين ، والدكتور أيمن سمير فريد، مدير برامج كلية الطب البيطري ، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وممثلي المؤسسات الحكومية والنقابية والقطاع الخاص والشركات المتخصصة.
وشهد اليوم العلمي مشاركة دولية متميزة، عكست حرص جامعة بنها الأهلية على الانفتاح على الخبرات العالمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات ومؤسسات علمية مرموقة، حيث تضمنت الفعاليات جلسة علمية دولية بمشاركة خبراء وأساتذة من البوسنة والهرسك، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية. 
 

شارك في الجلسة الدولية الدكتور Nihad Fejzic أستاذ الوبائيات البيطرية والعميد السابق لكلية الطب البيطري بجامعة سراييفو، وعضو مجلس الجمعية البيطرية العالمية ممثلًا عن أوروبا، بمحاضرة عبر الاتصال المرئي تناول خلالها التكامل بين مفهوم الصحة الواحدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل الطب البيطري. 


كما شارك الدكتور Masahiro Yasuda ، الأستاذ بجامعة ميازاكي باليابان، بمحاضرة عبر الاتصال المرئي، استعرض خلالها دور الإضافات العلفية في تحسين النمو ورفع المناعة في بداري التسمين، بما يدعم صناعة الدواجن والأمن الغذائي. 


وتضمنت الجلسة أيضًا عرض محاضرة مسجلة للدكتور Jean Feugang ، أستاذ علوم الحيوان والألبان بجامعة ولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تناولت فرص تطبيق تقنيات التناسل المساعدة في الاقتصاديات الناشئة ودورها في تحسين الإنتاج الحيواني. 
وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن تنظيم اليوم العلمي الأول لكلية الطب البيطري بهذا الزخم المحلي والدولي يعكس توجه الجامعة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة ومنفتحة على العالم، مشيرًا إلى أن حرص مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وربط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأحدث الاتجاهات العلمية والتطبيقية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المشاركة الدولية في فعاليات اليوم العلمي تمثل قيمة مضافة للعملية التعليمية، وتسهم في توسيع آفاق الطلاب، وتعريفهم بالتطورات العالمية في مجالات الطب البيطري، والصحة الواحدة، وسلامة الغذاء، والإنتاج الحيواني، والتطبيقات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.


من جانبه أعرب الدكتور مجدي حسن عن سعادته بالمشاركة في اليوم العلمي الأول لكلية الطب البيطري  ، مشيرا الى أن فعالية اليوم  تمثل رسالة هامة على التعاون المتميز بين جامعة بنها الأهلية كصرح علمى واعد وبين النقابة العامة للأطباء البيطريين ، مؤكدًا على دور الطبيب البيطري في الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الدكتور أيمن سمير فريد، مدير برامج كلية الطب البيطري، إلى أن اليوم العلمي الأول يمثل انطلاقة مهمة للكلية نحو بناء نموذج تعليمي وتدريبي يرتبط بالمعايير الدولية، ويجمع بين البعد الأكاديمي والتطبيقي والمهني، مؤكدًا أن استضافة خبراء دوليين من جامعات مرموقة يعكس حرص الكلية على إتاحة فرص حقيقية للتفاعل العلمي مع المدارس البحثية العالمية.


كما تضمن اليوم العلمي جلسة علمية تطبيقية ومهنية بمشاركة خبراء ومتخصصين من مصر، تناولت تطبيقات الخلايا الجذعية في الطب البيطري، ورعاية الحيوانات الأليفة، وسلامة الغذاء، وفرص العمل في الصناعات الدوائية وصناعة الأعلاف، ودور الطبيب البيطري في صناعة الألبان وسلاسل جودة الغذاء. 


واختُتمت الفعاليات بعرض التوصيات الختامية، وتكريم الطلاب الأوائل ، والتأكيد على استمرار كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية في تبني مسارات التطوير الأكاديمي والمهني، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد طبيب بيطري قادر على المنافسة وخدمة المجتمع.

القليوبية محافظة القليوبية كلية الطب البيطري جامعة بنها الأهلية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يكشف موعد انتهاء عملية ملحمة الغضب

صورة لترامب بالذكاء الاصطناعي في زي البابا

بسبب موقفه من إيران.. ترامب ينقلب على بابا الفاتيكان

الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري: العبور من هرمز سيصبح ممكنا بعد زوال تهديد المعتدين

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد