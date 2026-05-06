بمشاركة دولية واسعة.. جامعة بنها الأهلية تطلق اليوم العلمي الأول لطب بيطري

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية فعاليات اليوم العلمي الأول للكلية، تحت عنوان "صياغة مستقبل الطب البيطري من خلال الابتكار، والتكامل، والتأثير العالمي".



جاءت الفعاليات برعاية الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، واللواء دكتور محمد شندى، رئيس أركان إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة المصرية، والدكتور مجدى حسن نقيب عام الأطباء البيطريين ، والدكتور أيمن سمير فريد، مدير برامج كلية الطب البيطري ، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وممثلي المؤسسات الحكومية والنقابية والقطاع الخاص والشركات المتخصصة.

وشهد اليوم العلمي مشاركة دولية متميزة، عكست حرص جامعة بنها الأهلية على الانفتاح على الخبرات العالمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات ومؤسسات علمية مرموقة، حيث تضمنت الفعاليات جلسة علمية دولية بمشاركة خبراء وأساتذة من البوسنة والهرسك، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.



شارك في الجلسة الدولية الدكتور Nihad Fejzic أستاذ الوبائيات البيطرية والعميد السابق لكلية الطب البيطري بجامعة سراييفو، وعضو مجلس الجمعية البيطرية العالمية ممثلًا عن أوروبا، بمحاضرة عبر الاتصال المرئي تناول خلالها التكامل بين مفهوم الصحة الواحدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل الطب البيطري.



كما شارك الدكتور Masahiro Yasuda ، الأستاذ بجامعة ميازاكي باليابان، بمحاضرة عبر الاتصال المرئي، استعرض خلالها دور الإضافات العلفية في تحسين النمو ورفع المناعة في بداري التسمين، بما يدعم صناعة الدواجن والأمن الغذائي.



وتضمنت الجلسة أيضًا عرض محاضرة مسجلة للدكتور Jean Feugang ، أستاذ علوم الحيوان والألبان بجامعة ولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تناولت فرص تطبيق تقنيات التناسل المساعدة في الاقتصاديات الناشئة ودورها في تحسين الإنتاج الحيواني.

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن تنظيم اليوم العلمي الأول لكلية الطب البيطري بهذا الزخم المحلي والدولي يعكس توجه الجامعة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة ومنفتحة على العالم، مشيرًا إلى أن حرص مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وربط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأحدث الاتجاهات العلمية والتطبيقية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المشاركة الدولية في فعاليات اليوم العلمي تمثل قيمة مضافة للعملية التعليمية، وتسهم في توسيع آفاق الطلاب، وتعريفهم بالتطورات العالمية في مجالات الطب البيطري، والصحة الواحدة، وسلامة الغذاء، والإنتاج الحيواني، والتطبيقات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



من جانبه أعرب الدكتور مجدي حسن عن سعادته بالمشاركة في اليوم العلمي الأول لكلية الطب البيطري ، مشيرا الى أن فعالية اليوم تمثل رسالة هامة على التعاون المتميز بين جامعة بنها الأهلية كصرح علمى واعد وبين النقابة العامة للأطباء البيطريين ، مؤكدًا على دور الطبيب البيطري في الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار الدكتور أيمن سمير فريد، مدير برامج كلية الطب البيطري، إلى أن اليوم العلمي الأول يمثل انطلاقة مهمة للكلية نحو بناء نموذج تعليمي وتدريبي يرتبط بالمعايير الدولية، ويجمع بين البعد الأكاديمي والتطبيقي والمهني، مؤكدًا أن استضافة خبراء دوليين من جامعات مرموقة يعكس حرص الكلية على إتاحة فرص حقيقية للتفاعل العلمي مع المدارس البحثية العالمية.



كما تضمن اليوم العلمي جلسة علمية تطبيقية ومهنية بمشاركة خبراء ومتخصصين من مصر، تناولت تطبيقات الخلايا الجذعية في الطب البيطري، ورعاية الحيوانات الأليفة، وسلامة الغذاء، وفرص العمل في الصناعات الدوائية وصناعة الأعلاف، ودور الطبيب البيطري في صناعة الألبان وسلاسل جودة الغذاء.



واختُتمت الفعاليات بعرض التوصيات الختامية، وتكريم الطلاب الأوائل ، والتأكيد على استمرار كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية في تبني مسارات التطوير الأكاديمي والمهني، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد طبيب بيطري قادر على المنافسة وخدمة المجتمع.