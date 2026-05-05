ضبط عاطل بتهمة تعاطي المواد المخدرة في شبرا الخيمة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديوبمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعاطيه المواد المخدرة بالقليوبية، حيث تم تحديدة وضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد برصد مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعاطيه المواد المخدرة بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وضبط بحوزته كمية من مخدر "البودر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.