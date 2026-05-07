تموين القليوبية : صرف سلع تموينية للمواطنين بقيمة 367 مليون جنيه

أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن شهر إبريل قد نشاطًا ملحوظًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، حيث تم صرف سلع تموينية بقيمة تتجاوز 367 مليون جنيه للمواطنين، في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى انتظام توافر المواد البترولية والبوتاجاز بكميات كبيرة، دون معوقات، مشيرة إلى ضخ نحو 45 مليون لتر من السولار، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق.



في سياق آخر تمكنت حملة تموينية مكبرة، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، تم تجميعها من بعض المخابز، وذلك بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.



جاء ذلك بعد مطاردة للمخالفين، حيث تم ضبط سيارة محملة بالدقيق، إلا أن السائق لاذ بالفرار تاركًا المضبوطات خلال نقلها إلى سيارات مديرية التموين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي كمية بلغت 4 أطنان، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.