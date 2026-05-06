افتتاح مجمع ملاعب الإسكواش وحمام سباحة نصف أوليمبى بمركز التنمية الشبابية

أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، عن بدء افتتاحات مشروعات جديدة احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وذلك خلال جولة أجراها اليوم عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و العميد محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، و عدد من نواب البرلمان بغرفتيه ، حيث قام " محافظ دمياط " بإزاحة ستار الافتتاح عن مشروعى انشاء مجمع لملاعب الاسكواش و حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط ، حيث جاء ذلك بحضور القائمين بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة.

​وأكد "المحافظ" اهتمام المحافظة بقطاع الشباب والرياضة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية، والعمل على تقديم خدمات متميزة للنشء والشباب تساهم بفاعلية في بناء جيل رياضي قوي قادر على المنافسة والتميز.



​جدير بالذكر أن حمام السباحة تم إنشاؤه وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والقياسية كحمام "نصف أوليمبي"، ليكون متنفسًا رياضيًا ومركزًا متطورًا لتعليم السباحة وتدريب الفرق كما يعد ملعب الإسكواش الجديد إضافة نوعية قوية للمركز، تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في الألعاب الفردية للأطفال والكبار ، واكتشاف المواهب المتميزة .

