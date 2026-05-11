موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

يحل فريق أهلى جدة ضيفا ثقيلا على منافسه التعاون مساء اليوم، الإثنين، على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي.

وتقام مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة وتذاع عبر شبكة قنوات ثمانية

ويحاول فريق الأهلى السعودى الحفاظ على المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدورى السعودى للتأهل لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد.

فيما يسعى فريق التعاون على تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد التساوي في النقاط مع الاتحاد عند المركز الخامس.

وسبق التقى الفريقان في بطولة الدوري السعودي “ روشن” خلال 29 مباراة، فاز فريق الأهلي في 13 مباراة، بينما فاز التعاون في 6 مواجهات، وتعادلا في 10 مباريات، وسجل هجوم الأهلي 55 هدفاً، فيما سجل هجوم التعاون 41 هدف.

ترتيب الأهلي والتعاون في الدوري

ويحتل فريق التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي “روشن” برصيد 52 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 72 نقطة.